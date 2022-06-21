موعد سفر الحجاج لموسم حج 2022.. أول رحلة تتحرك خلال أيام

يهتم المسلمون هذه الأيام بالبحث عن موعد سفر الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، بعد قرار السعودية فتح المشاعر المقدسة أمام الحجاج لأول مرة، بعد أن اضطرت لمنع استقبال الحجاج لعامين كاملين، بسبب انتشار جائحة كورونا.

موعد سفر الحجاج

وتتولى 3 جهات حكومية في مصر تنظيم رحلات حج المصريين هذا العام، وتعلن كل جهة عن موعد سفر الحجاج.

ويبلغ عدد الحجاج المصريين هذا العام نحو 20 ألف حاج، وفقًا لحديث عضو بغرفة السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن السر وراء قلة أعداد الحجاج هذا العام أن السعودية حددت أعداد حجاج بأن لا يزيد عن مليون حاج سواء من الداخل أو الخارج، ما يؤثر بشكل مباشر على القادمين من دول العالم إلى السعودية، بسبب استمرار جائحة كورونا.

ويعرض «الدستور» في السطور التالية موعد سفر الحجاج.

جدول مواعيد سفر الحجاج

وتتولى وزارة الداخلية، وزارة السياحة، وزارة التضامن الاجتماعي مسئولية تنظيم رحلات الحج وتحديد موعد سفر الحجاج لتبدأ أولى رحلات الحج الجمعة المقبلة في 24 يونيو الجاري، ويصل آخر فوج من حج القرعة في 2 يوليو المقبل.

وحسب الجدول المعلن يسافر الحجاج من 10 محافظات بالوجه البحري في أولى رحلات حجاج القرعة، وهي: محافظات الإسماعيلية، والإسكندرية، والبحيرة، وكفرالشيخ، والشرقية، والقليوبية، ودمياط، والدقهلية.

وتستمر إقامة حجاج القرعة في السعودية ما يقرب من 23 يومًا لكل فوج.



حجاج الجمعيات والسياحة

ويبدأ موعد سفر الحجاج التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي في نفس توقيت سفر حجاج القرعة الجمعة المقبلة.

ويسافر هذا العام 9 آلاف حاج من حجاج الجمعيات، وتلتزم شركة مصر للطيران بنقل حجاج الجمعيات.

ويسافر حجاج السياحة التابعون لوزارة السياحة والآثار أيضًا في 24 يونيو الجاري.

واستعد مطار القاهرة لاستقبال موسم الحج هذا العام بعد تحديد موعد سفر الحجاج، كما حددت شركة مصر للطيران الضوابط الخاصة بحجز التذاكر وآلية استبدالها.

وطالبت الحجاج بعد تحديد موعد سفر الحجاج بأن يتبعوا الإجراءات الصحية التي أقرتها السعودية، منها أن يكون الحاج حاصلًا على جرعات لقاح كورونا كاملة وحصل على نوعيات اللقاح المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، بجانب تقديم نتيجة فحص pcr لفيروس كورونا المستجد لعينة اتخذت قبل 72 ساعة من مغادرة المطار إلى المملكة العربية السعودية.