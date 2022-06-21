المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل والده فى الإسماعيلية

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم محمود إبراهيم شلقامي عبد الله، 21 عامًا طالب جامعي، والمتهم بقتل والده الذي يعمل "ميكانيكي"، في يوليو من العام الماضي، فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بسبب خلافات بينهما بـ"سلاح أبيض"، فى منطقة الحكر بشارع الثلاثيني، التابع لدائرة قسم شرطة ثان، محافظة الإسماعيلية.

وكان قد لقى ميكانيكي يدعي إبراهيم شلقامي عبد الله، وشهرته إبراهيم دايو، صاحب ورشة لتصليح السيارات، مصرعه على يد نجله طالب جامعي لخلافات بينهما.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المتمثلة في فريق المباحث وقوة من الشرطة إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة مسرح الجريمة، كما تحفظت شرطة الإسماعيلية على جثة الأب لحين معاينة النيابة وانتداب الطب الشرعي، وبالفحص تبين أن القاتل ومرتكب الواقعة "طالب جامعي" في العشرينيات من عمره قام بقتل والده بسلاح أبيض، بعد أن نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة دفعت الابن إلى قتل والده وألقت شرطة الإسماعيلية القبض على نجل القتيل.