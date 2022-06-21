المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بمصر شعبة أدبي

بدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة في محافظات مصر المختلفة أمس الاثنين 20 يونيو 2022، ومن هنا أصبحت كلمة الثانوية العامة من أكثر الكلمات بحثًا عبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، لذا يسعى العديد من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، للحصول على جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 شعبة أدبي الذين خاضوا امتحان اللغة العربية ويتبقى لهم مواد مشتركة مع الشعبة العلمية ومواد التخصص والتي تستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 أدبي في مصر

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات لقرائها نقدم في السطور الآتية جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 أدبي في مصر مفصلًا من بعد يوم الاثنين :

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بمصر شعبة أدبي كالتالي:

الثلاثاء 21 يونيو 2022:

اقتصاد من 9:00 إلى 10:30 صباحا.

إحصاء من 11:00 إلى 12:30 ظهرا.

الأحد 26 يونيو 2022:

اللغة العربية من 9:00 إلى 12:00 ظهرا.

الثلاثاء 28 يونيو 2022:

اللغة الأجنبية الثانية من 9:00 إلى 11:00 صباحا.

الأحد 3 يوليو 2022:

جغرافيا من 9:00 إلى 12:00 ظهرا.

الخميس 14 يوليو 2022:

التاريخ من 9:00 إلى 12:00 ظهرا.

الأحد 17 يوليو 2022:

علم النفس والاجتماع من 9:00 إلى 12:00 ظهرا.

الخميس 21 يوليو 2022

الفلسفة والمنطق من 9:00 إلى 12:00 ظهرا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي لشعبتي الرياضة والعلوم :

بالتوازي يخوض طلاب الشعبة العلمية امتحانات الثانوية العامة الخاصة بهم ويتبقى لكهم المواد التالية .

- يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم، شعبة رياضة.

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، شعبة رياضة.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء شعبة علمي علوم ورياضة.

يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة، شعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» شعبة علمي رياضة.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية» شعبة الرياضة.

يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية وشعبة علمي رياضة.