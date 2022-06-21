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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022

الريال السعودى
الريال السعودى
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث، في هذه الساعات وهذه الفترة عمومًا بسبب التغير اللحظي في سعر العملات بسبب تبعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم التي تشهدها معظم الدول منذ اكثر من 100 يوم.

وتتأثر قيمة العملات المحلية والأجنبية بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء الماضي، برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 1994، لمواجهة موجات التضخم.

وهذه هي المرة الثانية لنفس القرار، حيث رفع  الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في مايو الماضي لأول مرة بهذه النسبة منذ عام 2000، وللمرة الثانية منذ عام 2018، وسبقها رفع الفائدة بنسبة 0.25% في مارس الماضي، وتبعه رفع قيمة الفائدة في عدد كبير من البنوك المركزية لا سيما دول الشرق الأوسط والوطن العربي.

ويهتم المصريون بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه مع اقتراب بدء تدفق رحلات الحجيج للملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من نهاية يونيو وحتى يوليو المقبل واحتياجهم لتغيير العملة من شركات الصرافة المعتمدة والبنوك المصرية .

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022:

 

وفي السطور التالية يقدم "الدستور" أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-6-2022، فى التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر.

وبدأت تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 باستقرار في قيمة الريال السعودي مقابل الجنيه المصري:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى الثلاثاء 21 يونيو 2022

4.98  جنيه للشراء.

5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى الثلاثاء 21 يونيو 2022

4.98  جنيه للشراء.

5  جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية الثلاثاء 21 يونيو 2022

4.98  جنيه للشراء.

5.01  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib  

4.98  جنيه للشراء.

5  جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر الثلاثاء 21 يونيو 2022

4.98 جنيه للشراء.

5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة الثلاثاء 21 يونيو 2022

4.87  جنيه للشراء.

5  جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس الثلاثاء 21 يونيو 2022

4.96  جنيه للشراء.

5.01  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي الثلاثاء 21 يونيو 2022

4.99 جنيه للشراء.

5.01 جنيه للبيع.

الريال السعودي سعر الريال السعودي الثلاثاء 21 يونيو 2022 الجنيه المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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