3 أشقاء يتخلصون من أختهم بسبب خلافات الميراث بسوهاج

واقعة مؤسفة شهدتها قرية الصوامعة بمحافظة سوهاج، حيث لقيت سيدة عجوز مصرعها إثر قيام أشقائها بالتعدى عليها بالضرب، بسبب الخلاف على الميراث.

تم نقل الجثة إلى مستشفى ساقلتة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة حول الواقعة وملابساتها.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا بوفاة سيدة تبلغ من العمر 50 سنة، عقب تعدى أشقائها عليها بالضرب لوجود خلافات عائلية بينهم.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوفاة ن.ب. ج 50 سنة، تقيم بناحية قرية نجوع الصوامعة شرق عقب قيام أشقائها بالتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات على الميراث بينهم.

أشارت التحريات الأولية إلى وجود خلاف مالي بين المجنى عليها وأشقائها، بعد توزيع الميراث وتقدمت المجنى عليها قبل وفاتها بشكاوى متعددة ضد أشقائها، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة والتي منحتها حكما ضد أشقائها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ساقلتة المركزى.

تم تحرير محضرًا بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.