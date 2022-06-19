الأحد 19 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة شاب غرق فى ترعة بقنا

غريق
غريق
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شهدت محافظة قنا مصرع شاب غرقا في ترعة الجزيرية، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب عقب غرقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد غرق شاب فى ترعة الجزيرية بقنا أمام المستودع، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة محمد جمال مصطفى، 19 عامًا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف الملابسات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى سير التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى. 

مدير امن مشرحة الإجراءات القانونية مصرع شاب قوات الانقاذ النهري إتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات تحرير محضر

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