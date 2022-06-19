انتشال جثة شاب غرق فى ترعة بقنا

شهدت محافظة قنا مصرع شاب غرقا في ترعة الجزيرية، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب عقب غرقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد غرق شاب فى ترعة الجزيرية بقنا أمام المستودع، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة محمد جمال مصطفى، 19 عامًا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف الملابسات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى سير التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.