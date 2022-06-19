ورش فنية متنوعة ومحاضرات لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة مطروح

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم أنشطتها الفنية والثقافية بفرع ثقافة مطروح التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث نفذت الفنانة نهلة عبدالقادر ورشة لأعمال الخرز الملون بقصر ثقافة مطروح، أوضحت فيها طريقة استخدام الخرز الملون لعمل علبة ديكورية ويمكن استخدامها كهدية، كما قدمت د. سوزان شاهين محاضرة بعنوان "سيكولوجية اللغة والذكاء اللغوي" تحدثت عن اللغة وجوانبها المختلفة واستخدامها والمقصود بالذكاء اللغوي وتطور المفهوم حديثًا، كما تطرقت للربط بين علم النفس واللغة.

عقدت ورشة للأطفال ذوي الاحتياجات بحديقة كليوباترا، بمشاركة الفنانة منى شاكر، أوضحت فيها طريقة رسم الحيوانات الأليفة منها القطة والسمكة بطريقة بسيطة وسهلة الاستيعاب والتنفيذ.

كما قدم القصر ورشة لطي الورق لعمل مجسمات بسيطة للزهور.

وواصل نادي أدب مطروح العام تقديم أمسياته الشعرية برئاسة الشاعر مختار عوض، بحضور مجموعة من المواهب والشعراء الشباب، قدموا فيها باقة متميزة من أشعار العامية، وشعر الفصحي.

نفذت الفنانة شيماء الواعي ورشة للرسم الحر بالقصر، من وحى خيالهم، بالإضافة إلى ورشة للتشكيل بالصلصال الملون بقصر ثقافة الطفل، لعمل مجسمات للحيوانات والزهور، بمشاركة الفنانة وردة الشيمي.