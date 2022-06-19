الأحد 19 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تضامن قنا: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى

اضاحي
اضاحي
ads

تستعد مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 50 عجل بلدي و56 ألف كيلو لحوم مستوردة لهذا العام 2022 على غير القادرين في قرى قنا ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا- في بيان اليوم الأحد- أن خطة عملها لتوزيع لحوم الأضاحي على غير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان- في تصريح اليوم- إن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة قنا وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا لكي تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأضاف أن خطة العمل تم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صك الأضحية للأورمان إلى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجًا في أنحاء الجمهورية.

يذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

محافظة قنا عيد الأضحى منظمات المجتمع المدني جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان لحوم مستوردة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

الأكثر قراءة

استخرج نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

«بنى لها مسجدًا فأهانته علنًا».. القصة الكاملة لفيديو ابنة حسنى عبد ربه

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والساسو فى بورصة الدواجن اليوم الأحد 19 يونيو

حبس المتهم بقتل شاب فى الدقهلية بسبب خلاف على سعر الخبز

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

رسالة لجماهير الأهلى والزمالك.. استمتعوا يرحمكم الله

حسين دعسة

حرب القمح والذرة .. ماذا لو؟

د. أحمد مجاهد

فؤاد قاعود.. حكيم مصرى فى ثوب شاعر عامية

د.أحمد الخميسى

رواية الرغيف.. الأدب والحرب

ماجد حبته

تشخيص ثلاثى لأزمات العالم

مؤمن المحمدي

«زمن» أم كلثوم

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: نرفض تسليم إسرائيل رصاصة قتل شيرين أبوعاقلة

الإسرائيليون في تركيا تحت التهديد الإيراني.. حرب استخبارات وفرص للتقارب

استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فى قلقيلية