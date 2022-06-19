تضامن قنا: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى

تستعد مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 50 عجل بلدي و56 ألف كيلو لحوم مستوردة لهذا العام 2022 على غير القادرين في قرى قنا ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا- في بيان اليوم الأحد- أن خطة عملها لتوزيع لحوم الأضاحي على غير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان- في تصريح اليوم- إن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة قنا وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا لكي تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

وأضاف أن خطة العمل تم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صك الأضحية للأورمان إلى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجًا في أنحاء الجمهورية.

يذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.