«كسارة رخام» تنهى حياة عامل فى الصف.. والنيابة تحقق

استمعت النيابة العامة في الجيزة، لأقوال شهود العيان والعمال في واقعة مصرع عامل داخل مصنع رخام إثر سقوط جزء من كسار الرخام عليه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة، للوقوف على الأسباب والملابسات، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية للجثمان.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا من العاملين بأحد مصانع الرخام، يُفيد بمصرع عامل أثناء عمله داخل المصنع بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل به جروح، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أن العامل أثناء عمله داخل المصنع، سقط عليه جزء من كسارة الرخام فلقى مصرعه فى الحال.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.