بطولة مطلقة لهشام ماجد.. وشيكو يوقّع فيلمه الجديد

يستعد الفنان الكوميدي هشام ماجد لخوض بطولة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة بعد التعاقد على فيلم خلال الفترة الماضية، كما تعاقد الفنان شيكو على فيلم كوميدي آخر في أول انفصال فني لهما.

وينتظر هشام ماجد عرض فيلمه الجديد «تسليم أهالي»، المؤجل من العام الماضي، مع الفنانة دنيا سمير غانم، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

وبدأت شركة سينرجي فيلمز، خلال الأيام الماضية، بالمشاركة مع شركة روزناما للإنتاج الفني، في إطلاق الخطة الدعائية للفيلم من خلال بوستر تشويقي للعمل الجديد، وخلال الأيام القادمة تنطلق باقي الحملة.