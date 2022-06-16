أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد والأسمنت

واصلت أسعار مواد البناء، اليوم، استقرارها خلال التعاملات وسط حالة من الترقب في انتظار قرارات البنك المركزي المصري حول سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وهل سيكون له تأثير على أسعار مواد البناء.

سعر الحديد اليوم في مصر



بلغ سعر الحديد أهم مكونات مواد البناء وفقا للأرقام المعلنة كالتالي:

سجل سعر الحديد في مصنع حديد المصريين 18070 جنيها للطن، وسجل حديد العشري 18000 جنيه للطن، وحديد المعادي 18000 جنيه.

وسجل حديد الكومي 18000 جنيه للطن، وحديد الجيوشي 18000جنيه للطن، كما بلغ سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 18000 جنيه للطن، وحديد عطية 18070 جنيها، وسجل حديد الداخلية سعر 18170 جنيهًا، والمراكبي 18000 جنيه.

وتراوحت أسعار الحديد في مصانع الاستثمار بين 17200 و17500 جنيه، وبلغ الحديد الاستثماري للطن 18081.19 جنيه، وسجل سعر حديد عز للطن

بينما سجل حديد السويس 18070 جنيهًا للطن، وسعر حديد بشاي 18075 جنيهًا للطن.

وتحدد أسعار مواد البناء في مصر حسب العرض والطلب، فحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية تنتج مصر ما يقرب من 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد مصر 3.5 مليون طن بليت.

سعر الأسمنت للمستهلك اليوم



بلغ سعر أسمنت المسلح، 1260 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت السويدي 1280 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلون 1260 جنيهًا في الطن، وسعر أسمنت النصر 1480 جنيهًا للطن.

وسجل أسمنت النصر 1230 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 1230 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت وادي النيل 1230 جنيهًا في الطن.

وبلغ سعر الأسمنت الرمادي للطن 1353.45 جنيه وسجل أسمنت قنا 1220 جنيهًا في الطن، والعسكري سجل 1205 جنيهات.

وسجل أسمنت قنا 1340 جنيها للطن، وأسمنت السويس 1370 جنيها للطن، ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، أما المخصوص فبلغ 1380 جنيهًا للطن، والأسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.

وعند بيع مواد البناء للمستهلك يتم إضافة ما بين 200 إلى 500 جنيه على أسعار مواد البناء وخاصة الحديد، بينما يتم إضافة من ١٠٠ إلى ٢٠٠ جنيه على سعر الأسمنت.