السبت 11 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرز خدمات البريد المصري ومواعيد العمل 2022

البريد المصري
البريد المصري
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يوفر البريد المصري الكثير من الخدمات للمواطنين من تسديد فواتير والحصول على المعاشات بجانب قيامه بكل المعاملات المالية التي تقوم بها البنوك المصرية، لذا فإن البريد المصري دائمًا ما يحتل البحث عنه اهتمام المصريين لمعرفة مواعيد عملها والخدمات التي يوفرها وفروعه.


مواعيد عمل البريد المصري

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ويبحث أصحاب المعاشات عن مواعيد عمل البريد المصري وهو القناة الأولى أمامهم لصرف المعاش، والتي تختلف في كل مكتب وفرع، فهناك مكاتب تعمل 6 أيام في الأسبوع، بداية من  يوم السبت، وحتى نهاية يوم الخميس، بينما تعمل مكاتب بريد أخرى 5 أيام في الأسبوع، وذلك يكون من بداية يوم السبت، وحتى نهاية يوم الأربعاء، بينما تعمل مكاتب أخرى بداية من يوم الأحد، وحتى نهاية يوم الخميس.

ولكن تحصل جميع مكاتب البريد المصري على  إجازة  رسمية يوم الجمعة ، وأيضًا في الإجازات الأخرى الرسمية كل الأعياد والمناسبات، وأيضا المناسبات الوطنية.

خدمات البريد المصري

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يقدم البريد المصري العديد من الخدمات للمواطنين غير صرف المعاشات وإيداع الأموال مثل البنوك، فيمكن للمواطنين من خلال البريد المصري، فتح حساب جاري بدون عائد، وحساب التوفير الذكي، وخدمات تحويل المعاشات والمرتبات.

وتنفذ الهيئة القومية للبريد المصري استراتيجية للتطوير الشامل لمكاتب البريد لأنه أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية، وأحد الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.

ويقدم البريد المصري العديد من الخدمات الحكومية إلى جانب الخدمات المالية والمجتمعية والبريدية عبر مكاتبها المنتشرة فى جميع المحافظات، فيمكن من خلاله فتح حساب مالي توفير لإيداع الأموال به بفوائد تماثل فوائد البنوك على الايداعات بها، كما يستطيع أصحاب المعاشات والموظفين أيضًا سحب رواتبهم ومعاشاتهم عبر فروع البريد المصري المنتشرة في الجمهورية.

ومن خلال البريد يمكن إرسال الطرود عن طريق 200 مكتب منتشرين بكافة أنحاء الجمهورية، وتتولى تلك المكاتب مهمة توصيله، بالإضافة إلى خدمة الأحوال المدنية، حيث يمكن للمواطنين طلب الحصول على إصدارات الأحوال المدنية (بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - قسيمة طلاق - شهادة وفاة - قيد عائلي) من خلال مكاتب البريد، وذلك للتيسير على المواطنين.

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وائل لطفي

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