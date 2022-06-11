مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب خلافات على أرض زراعية بالشرقية

لقى شاب بمحافظة الشرقية، مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالظهر، على يد 4 من جيرانه بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية منزل حيان.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول المدعو [محمد م. ن.] البالغ من العمر 22 عامًا - مقيم قرية منزل حيان دائرة مركز شرطة ههيا - جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبيَّن من التحريات، وقوع مشادة بين والد المجني عليه وجيرانه في الحقل بسبب خلافات على أرض زراعية، وأثناء وجود المجني عليه بالحقل، قام 4 أشخاص من المتنازعين مع والده بالتعدي عليه بسلاح أبيض سنجة، وتوفيَّ بعد ساعات متأثرًا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التي صرحت بالدفن، عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.