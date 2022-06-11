السبت 11 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب خلافات على أرض زراعية بالشرقية

جثة
جثة
ads

لقى شاب بمحافظة الشرقية، مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالظهر، على يد 4 من جيرانه بسبب خلافات على أرض زراعية بقرية منزل حيان.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول المدعو [محمد م. ن.] البالغ من العمر 22 عامًا - مقيم قرية منزل حيان دائرة مركز شرطة ههيا - جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبيَّن من التحريات، وقوع مشادة بين والد المجني عليه وجيرانه في الحقل بسبب خلافات على أرض زراعية، وأثناء وجود المجني عليه بالحقل، قام 4 أشخاص من المتنازعين مع والده بالتعدي عليه بسلاح أبيض سنجة، وتوفيَّ بعد ساعات متأثرًا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التي صرحت بالدفن، عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بمحافظة الشرقية امن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

الأكثر قراءة

3 إعدادى الشرقية| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2022

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى محافظة الشرقية

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

رشاقة الفقر وسِمنة القهر

علي سعدة

شروط الحوار المجتمعى

حسين دعسة

ماذا بعد المارشالية الجديدة؟ خطة لإعمار أوكرانيا تحت الحرب!

أسماء محفوظ

مكنتش مديه خوانة!

ماجد حبته

الصين فى قمة الأمريكتين!

سمر عادل

نحو التكامل الاقتصادى العربى

صفاء النجار

الصورة لا تعكس الحقيقة دائمًا

سارة شريف

فى القلب

صور

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: فشل المجتمع الدولى فى وقف التصعيد الإسرائيلى يشكك فى مصداقيته

استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

إسرائيل: تسمم 42 امرأة فى مسبح «راموت» فى القدس