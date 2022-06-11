السبت 11 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمهما عامل دليفرى بدراجته بالأقصر

ارشيفية
ارشيفية
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شهدت محافظة الأقصر، حادث اصطدام دراجة نارية يقودها عامل دليفرى فى مطعم، بطفلتين، خلال مروره بمنطقة شارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة، يفيد باصطدام دراجة نارية لعامل دليفرى فى أحد المطاعم بوسط مدينة الأقصر، خلال سيره فى منطقة شارع الخور فى طفلتين تبلغان من العمر 8 سنوات من سكان المنطقة، مما أسفر عن مصرع طفلة فى الحال وفارقت الحياة فى التصادم، وأصيبت الطفلة الأخرى بكدمات وجروح بالغة تم على إثرها نقلها لمستشفى الأقصر العام لفحصها.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية تقرر نقلها لمستشفى أسيوط الجامعى لإجراء جراحات عاجلة لها، وأصيب عامل الدليفرى بكدمات وجروح، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأقصر دراجة بخارية

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