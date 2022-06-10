الجمعة 10 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل فى أحد مصانع المنوفية صعقًا بالكهرباء

ارشيفية
ارشيفية
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لقى عامل بأحد مصانع المنطقة الصناعية في مدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى قويسنا المركزي، جثة شاب أُصيب بصعق كهربائي أثناء عمله بأحد مصانع المنطقة الصناعية بدائرة المركز.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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