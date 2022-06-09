الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من إيهاب جلال عقب خسارة مصر أمام إثيوبيا

إيهاب جلال
إيهاب جلال
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صرح المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، إيهاب جلال، بأن الفريق واجه بعض المشاكل في أرضية الملعب أمام إثيوبيا.

وخلال المؤتمر الصحفي قال جلال: «لقد واجهنا اليوم بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب، ولكننا قدمنا مباراة سيئة للغاية، ولكن هناك عدة عوامل مؤثرة من الممكن أن نتحدث عنها، لكن يظل الفريق قدم هذا الأداء السيئ للغاية خلال الشوط الأول».

وتابع: «في بداية المباراة كنا نفقد الكرة في الكثير من المواقف، وكنا إلى حد ما بدأنا المباراة ونحن نشعر بالراحة، والمباراة أسهل من تصور اللعيبة».

وأكمل: «الفريق استقبل الهدفين، وقمنا بإجراء التبديلات، حدث تحسن في الأداء بعض الشيء، لكن ليس بالشكل المطلوب، وفي الشوط الثاني قدمنا أداء أفضل لكن الفريق الإثيوبي كان تمركزه بشكل جيد، وخسرنا المباراة، وتحسن الأداء بالنسبة لنا لم يأت بالنتيجة المنتظرة».

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