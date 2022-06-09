ضبط صاحب «صالة جيم» بـ2 كيلو هيروين قبل ترويجها في القناطر الخيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مالك صالة جيم، مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، سبق اتهامه في عدد من القضايا، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة أسلحة بيضاء، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

و تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك صالة جيم، مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء.

تم استئذان النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "م . إ. ز"، 45 سنة، مالك صالة جيم بدائرة مركز شرطة القناطر، سبق اتهامه في 11 قضية، وبحوزته "2 كيلو من مخدر الهيروين، و4 أسلحة بيضاء، ومبلغ مالى، وميزان حساس، وهواتف محمولة".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة تجارته الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.