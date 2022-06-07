الثلاثاء 07 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بارتكاب مذبحة قرية أبومناع بقنا

متهم
متهم
ads

ألقت أجهزة الأمن بقنا، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، القبض على المتهم بارتكاب مذبحة أبومناع، والتى راح ضحيتها 5 قتلى ومصابة.

وتم القبض على المتهم بقرية مجاورة بعد ساعات من البحث والتمشيط فى المناطق الزراعية والجبلية المحيطة بقرية أبومناع غرب التى شهدت مسرح الجريمة.

البداية بتلقي اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بقيام جمال عبدالناصر إبراهيم، مقيم بقرية أبومناع غرب، بإطلاق النيران على أسرته، ما أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة أخرى بطلقات نارية.

وتبين مقتل كل من: والده عبدالناصر إبراهيم أحمد، وشقيقيه أحمد ومحمد، وشقيقتيه وحيدة ونجاة، وإصابة والدته سعاد وحيد على، ٥٠ عامًا، بطلقات نارية بالساقين.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

اجهزة الامن قنا المتهم مذبحة أبو مناع اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة إلى أحوالنا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 برقم الجلوس فقط ونسب النجاح

6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم فقط

بالاسم ورقم الجلوس.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى لجميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

لا هى جوائز دولة.. ولا هى تقديرية!

حسين دعسة

إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي – إطلاق الإمكانات لبناء مستقبل الأردن

منى رجب

تعاون وتبادل خبرات وجسور تنمية فى «مصر تستطيع بالصناعة»

ماجد حبته

كوبرى قصر النيل!

عبدالوهاب داود

وداعًا «ديزنى».. واحة المثليين الجديدة

جمال-أسعد

المجال العام والمجال الخاص

جمال رشدي

وزيرة الهجرة التى أعرفها

لواء. محسن الفحام

بين العلماء والأدعياء

صور

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

خبير: العرب فى مقعد المتفرج خلال سباق التسلح النووى بين إسرائيل وإيران

وزراء فلسطين: ندفع ثمنًا غاليًا من دماء أبنائنا نتيجة إفلات إسرائيل من العقاب