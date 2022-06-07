القبض على المتهم بارتكاب مذبحة قرية أبومناع بقنا

ألقت أجهزة الأمن بقنا، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، القبض على المتهم بارتكاب مذبحة أبومناع، والتى راح ضحيتها 5 قتلى ومصابة.

وتم القبض على المتهم بقرية مجاورة بعد ساعات من البحث والتمشيط فى المناطق الزراعية والجبلية المحيطة بقرية أبومناع غرب التى شهدت مسرح الجريمة.

البداية بتلقي اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بقيام جمال عبدالناصر إبراهيم، مقيم بقرية أبومناع غرب، بإطلاق النيران على أسرته، ما أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة أخرى بطلقات نارية.

وتبين مقتل كل من: والده عبدالناصر إبراهيم أحمد، وشقيقيه أحمد ومحمد، وشقيقتيه وحيدة ونجاة، وإصابة والدته سعاد وحيد على، ٥٠ عامًا، بطلقات نارية بالساقين.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.