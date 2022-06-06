الإثنين 06 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عاطلين تخصصا في سرقة المواطنين بالإكراه بمدينة نصر للجنح

محكمة
محكمة
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أمرت نيابة مدينة نصر إحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه وحيازة سلاح ناري وسلاح أبيض.

وكان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا من محاسب يفيد فيه أنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصين ادلى بأوصافهم التقريبية باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح أبيض سكين كان بحوزة أحدهم واستولوا منه على حقيبة بها هاتفه المحمول، وتابلت ومبلغ مالى كرها عنه ولاذوا بالفرار.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات ألقت قوات الأمن  القبض على كل من ج.س عاطل، ا.م عاطل وبحوزتهم سلاح ناري، 2 سلاح أبيض مطواه والهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستخدام السلاح الأبيض وتحرر المحضر بالواقعة.

نيابة مدينة نصر عاطلين محكمة الجنح سرقة المواطنين بالإكراه سلاح نارى قسم شرطة مدينة نصر

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