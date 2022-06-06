الإثنين 06 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى مصرع طفل دهسته سيارة بالشرقية

جثة طفل
جثة طفل
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لقى طفل عمره 10 سنوات مصرعه، إثر اصطدام سيارة به أمام كوبري السعدية دائرة مركز شرطة أبوحماد وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوحماد المركزي.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبوحماد  المركزي، بوصول "أيمن. ع. ال" 10 سنوات مقيم قرية السعدية دائرة مركز أبوحماد، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل تبين وفاته إثر نزيف بالمخ نتيجة تصادم سيارة به أمام كوبري السعدية دائرة مركز أبوحماد، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة بمركز أبوحماد، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن قائد السيارة.

طفل سيارة كوبرى السعدية مركز شرطة أبوحماد الشرقية جثة

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