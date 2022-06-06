بعد قليل.. محاكمة اثنين بتهمة الاتجار بالمخدرات فى الساحل

تعقد محكمة جنايات القاهرة، جلسة لمحاكمة شخصين متهمين بحيازة مواد مخدرة، بقصد الاتجار بها واستقطاب متعاطيها عن طريق إنشاء كل منهما حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ للترويج وممارسة نشاطهما الإجرامي.

تنعقد الجلسة؛ لسماع مرافعة الدفاع وسماع شاهدة الإثبات الأولى، حيث كانت قررت محكمة جنايات القاهرة، خلال الجلسة الماضية إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهما، كما أجلت المحاكمة؛ لجلسة اليوم.

تعود أحداث القضية عندما كشفت معلومات وتحريات رجال المباحث بقسم شرطة الساحل التابع لمديرية أمن القاهرة، قيام المتهمين المذكورين بالاتجار في المواد المخدرة، عن طريق إنشاء كل منهما حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والترويج من خلاله للمخدرات.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين تهم حيازة مخدر البيثيدين والكيتامين، بقصدر الاتجار فيها عن طريق شبكة معلوماتية، لممارسة نشاطهما الآثم.