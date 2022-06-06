انقسام بين صفوف جماهير ليفربول بسبب إصرار صلاح على اللعب مع المنتخب مصاباً

كشف ديف أكوب، أحد أفراد فريق نادي ليفربول الإنجليزي، عن أن الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم الفريق الإنجليزي أصر على اللعب مع منتخب بلاده وهو مصاب في المباراة الافتتاحية لتصفيات منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية 2023.

وقال ديفيد كوب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “كشف مدرب مصر إيهاب جلال أن محمد صلاح لعب وهو مصابا وشارك في فوز مصر على غينيا”.

وتابع: "أضاف مدرب منتخب مصر أن صلاح كان يعاني من إصابة ولعب من خلالها وأرفض طلب ليفربول إجراء أشعة طبية قبل المباراة وسيخضع لها الآن".

وأحدثت هذه التغريدة حالة من الانقسام بين مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي بسبب إصرار صلاح على المشاركة مع منتخب بلاده وهو مصاب مما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الإصابة والتحامل على نفسه بسبب حبه الكبير للمنتخب حتى على حساب فريقه.

وعلق أحد المشجعين: لن يكون صلاح سعيداً في ليفربول بسبب هذا الأمر.. أخشى أن تزداد الأمور سوءًا بينه وبيننا.. لماذا يؤجل الإشعة الطبية ويلعب المباراة مصاباً؟".

بينما قال آخر: “بعيداً عن قراره باللعب مصابا.. هل تعتقد أنه سيضع ناديه فوق بلاده؟ إنه محق، أليس كذلك”.

وتابع آخر: لقد سئمت من موقف صلاح وماني في الآونة الأخيرة. يجب أن يكون النادي أولًا دائمًا. إذا لم يكن الأمر كذلك فالحل في الرحيل".

في ذات السياق أشاد عدد كبير من مشجعي ليفربول بأداء مهاجم الفريق محمد صلاح مع منتخب بلاده، ومحاولته الدائمة من أجل الهجوم ومساعدة زملائه من أجل فوز مصر على غينينا في بداية مشوار تصفيات المنتخب لبطولة الأمم الإفريقية.

وقال أحد المشجعين: “صلاح ذات مكانة عالمية ولكنه يحب دائما المشاركة واللعب مع منتخب بلاده”.

