«ترشيد استهلاك الماء والكهرباء» ثالث قوافل حياة كريمة بثقافة الدقهلية

برعاية أ.د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تنفيذ مبادرة حياة كريمة بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

حيث نظم فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج ثالث القوافل الثقافية بقرية الحاج شربيني، بدأت القافلة بأمسية شعرية شارك فيها الشاعر عصام أبو الدهب بقصائد في حب الوطن، تلاها محاضرة بعنوان "ترشيد استهلاك الماء والكهرباء"، حاضرها د. ثابت غنام تناول فيها توعية الناس بأهمية المياه وترشيد استهلاكها عن طريق تركيب قطع تعمل على توفير المياه واستخدام مياه عسل الفواكه والخضروات لري المزروعات ومعالجة مياه الصرف الصحي لتصبح صالحة لرى النباتات، أما عن كيفية ترشيد الكهرباء فيجب إطفاء المصابيح في الغرف غير المستخدمة وفصل الشاحن عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها عدم تشغيل المكيفات وقت طويل، واختمت الفعاليات بعرض فنى لفرقة على مبارك للسيرة والموال قدمت الفرقة خلالها أغاني من التراث الشعبي منها "على شط النيل، يا أم الملاية اللف أداء محمد الصاوي، على أول درجة من السلم، أداء محمد السرجاني، بشاير أداء محمد الطبلاوي، واختمت بغناء من السيرة أداء صلاح عيد.