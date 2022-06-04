حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولى للخط العربى 6 يونيو بدار الأوبرا المصرية

يبدأ ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي في دورته السابعة 6 يونيو القادم، حيث تستضيف دار الأوبرا المصرية حفل الافتتاح، الاثنين 6 يونيو في تمام السادسة مساء.

ويشرف صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي برئاسة الخطاط الكبير خضير البورسعيدي على أعمال الدورة السابعة، وتحمل هذه الدورة شعار "رواد مجددون في مائة عام (1922 ـ 2022).

وتستمر فعاليات الملتقى بسينما الهناجر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وتنظم الندوات العلمية للملتقى، ويقام حفل توزيع الجوائز بالمسرح الصغير بدار الأوبرا يوم الخميس 9 يونيو، في السادسة مساء.

وسيشارك 150 ضيفا وفنانا مصريا وأجنبيا، من بينهم 63 فنانا مصريا و27 فنانا أجنبيا من دول: صربيا، الصين، تونس، باكستان، العراق، اليابان، تايلاند، الجزائر، اندونيسيا، ليبيا، اليمن، أفغانستان، الهند، أوزبكستان، نيجيريا.

وتتشكل لجنة التحكيم من كل من شيرين عبد الحليم، ومحمد عبدالعزيز، وأحمد عبد الباسط، لتحكيم الأعمال المتسابقة في مختلف الفروع الأساسية للخط العربي باتجاهاتها المختلفة: الاتجاه الأصيل ( ثلاثة مراكز)، والاتجاهات الخطية الحديثة، والطباعة الرقمية، والزخرفة والتذهيب، بالإضافة إلى جائزة الخطاط خضير البورسعيدي.