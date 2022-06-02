الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف يمكن تجاوز مرحلة اكتئاب ما بعد الولادة؟.. الطب يجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لا يزال هناك تحقيقات من النيابة العامة فيما يخص واقعة اتهام سيدة الدقهلية بقتل أطفالها الثلاثة وشروعها في الانتحار، حيث كتبت المتهمة ورقات تؤكد ارتكابها الواقعة، حيث قالت أنها تتمتع بحياة عادية ومستقرة، ولكن ما حدث لها بعد ولادة طفلها الأخير الذي يبلغ عمره شهور، لذا فهناك احتمال لإشارة أصابع الاتهام إلى اكتئاب ما بعد الولادة، وفي هذه السطور نرصد كيفية التخلص منه.

وفقًا لموقع "health" نجد أن التشخيص الخاص بالطبيب لهذا الاضطراب ينتج عن طريق تقييم المشاعر والأفكار العقلية للتمييز بين حالة اكتئاب ما بعد الولادة على المدى القصير وحالة أكثر حدة من الاكتئاب، فالأولى نعتقد انها لا تمتد بصورة طويلة بالتالي لا يتم القلق منها.

أما فيما يخص الاكتئاب على المدى الطويل فلا بد من خطة علاجية تداوى هذا الأمر، فالطبيب سيطلب فحص للاكتئاب، والذي قد يشمل ملء استبيان، وطلب اختبارات دم لتحديد ما إذا كان هناك قصور في نشاط الغدة الدرقية تسبب ذلك وطلب العديد من الاختبارات الأخرى التي من شأنها تؤكد لنا على الحالة.

علاج اكتئاب ما بعد الولادة

يعد العلاج الخاص باكتئاب ما بعد الولادة يشمل استخدام العلاج النفسي، والتحدث عن مخاوفك مع الطبيب واختصاصي الصحة النفسية، فمن خلال العلاج يمكن الحصول على طرق أفضل للتعبير عن ما يدور في ذهنك ومشاعرك،  وقد يساعد أيضًا العلاج الأسري والعلاقات في بعض الأحيان.

وقد يوصى الطبيب ايضًا باستخدام الأدوية ومضادات الاكتئاب، وبالنسبة للرضاعة الطبيعية يوجد خطر ضئيل للغاية من فكرة الآثار الجانبية من وصول الدواء لحليب الثدى، ومع مرور الوقت تجد أن الأمر يتحسن خطوة بخطوة ولكن مكن المهم المتابعة مع الطبيب المعالج، والأمر بالفعل يحتاج لصبر للوصول إلى الشفاء.

سيدة الدقهلية اتهام سيدة الدقهلية واقعة اتهام سيدة الدقهلية الاضطراب ينتج عن طريق تقييم المشاعر والأفكار العقلية قصور في نشاط الغدة الدرقية نشاط الغدة الدرقية علاج اكتئاب ما بعد الولادة

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