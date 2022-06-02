مصرع عامل انهارت عليه كتلة ترابية أثناء حفر مشروع بسوهاج

لقي عامل مصرعه إثر انهيار كتلة ترابية عليه، خلال عمله بمشروع حفر للصرف الصحي بمركز ومدينة المنشاة بجنوب سوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى المركزى وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، بلاغًا بالحادث بانهيار كتلة ترابية على أحد الأشخاص ومصرعه، وانتقلت قوة أمنية للمستشفى وتبين وصول "م. ص. س" 32 سنة ومقيم بجهينة جثة هامدة.

وأفاد مهندس بشركة خاصة ويقيم قسم ثان سوهاج، أن العامل أثناء قيامه بأعمال الحفر بمشروع الصرف الصحي انهارت عليه كتلة ترابية ولقي مصرعه ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد "ع. ر. ع" 23 سنة سائق حفار بنفس المشروع وابن عم المتوفي بمضمون ما جاء بالتحريات ونفى الشبهة الجنائية.