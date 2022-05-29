«ثقافة البحر الأحمر» ينظم محاضرة عن لغة الجسد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم باقة من الأنشطة الفنية والثقافية المختلفة، التي تهدف إلي نشر الوعي بين الشباب، وأقام فرع ثقافة البحر الأحمر بقصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "لغة الجسد" ألقتها الدكتورة جيهان أحمد، تحدثت فيها عن تعريف لغة الجسد بأنها هي الحركات التي يقوم بها بعض الأشخاص مستخدمين أيديهم أو تعبيرات وجوههم أو نبرات صوتهم أو تثبيت ملامح الوجه، كما أوضحت كيفية قراءة لغة الجسد ومن خلالها يمكننا معرفة الكثير من المعلومات حول ما يدور في رأس الشخص أو من خلال حركة الذراعين أو القدمين.

وفي سياق متصل، نظم قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان "دور الرياضة في تنشيط الذهن" ألقاها الدكتور محمد سالم، تحدث فيها عن الأنشطة الرياضية التي يمكن أن تسهم في تقوية الذاكرة والتركيز، حيث إن الأنشطة الرياضية تساعد في تدفق الدم إلى الدماغ مما يسهم في تقوية الذاكرة، كما أن ممارسة إحدى رياضات قوة التحمل مثل المشي أو الجري أو ركوب الدراجات بمعدل مرتين أو ثلاث أسبوعيًا ولمدة ثلاثين دقيقة في كل مرة كفيلة بإنعاش النشاط الذهني.

كما تم تنظيم محاضرة بعنوان "أسماء المحافظات بلغة الإشارة" ألقتها هيام جاد الله، تم فيها شرح أسماء محافظات مصر بلغة الإشارة وكل محافظة وما يرمز لها، كما أقام بيت ثقافة القصير ورشة فنية للمرأة لعمل "شراب من التريكو" مع المدربة ليلى محمد التي قامت باستخدام إبرة التريكو والخيط، ثم عرض النتائج بالإضافة إلي يوم مفتوح لرواد البيت تضمن اللعب بالكراسى والبالونات، والرسم على الوجه بالألوان المختلفة، وعمل مسابقات ترفيهية وقراءة حرة.

بالإضافة إلى ورشة حكى بعنوان "النجوم" ألقاها وصفى تمير، أوضح فيها أن النجوم هى أجسام كبيرة الحجم متوهجة تشع ضوءًا، وحرارة وتختلف حسب درجة حرارتها فى ألوانها، فالأبيض هو الأكثر حرارة والأحمر هو الأقل وتختلف في أشكالها وبعدها عن الأرض، والشمس ما هى إلا نجم متوسط الحجم يبعد عن الأرض بمائة وخمسين مليون كم وتستمد الأرض منها الضوء والحرارة.

وفى قصر ثقافة الشلاتين عقدت محاضرة بعنوان "أنواع التطرف" ألقاها محمود جداوى، تحدث عن مصطلح التطرف ومعناه اللغوي فهو تجاوز حد الاعتدال والغلو، والانحراف عن طريق الحق حيث يأتى معنى التطرف بمعنى الغلو وهو نقيض الاعتدال.