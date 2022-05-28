السبت 28 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

«شى زهرة حمرا وبس».. ريما رحبانى تنشر أحدث صورة لفيروز.. والجمهور: «أحلى صباح»

فيروز
فيروز
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نشرت ريما رحباني، ابنة المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، صورة لوالدتها كانت قد التقطتها في 22 مايو الجاري، وعلقت عليها: "بقطفلك بس.. هالمرة شي زهرة حمرا.. وبس"، حيث ظهرت فيروز وهي تُمسك الورد في إحدى غرفها. 

وسرعان ما تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مع الصورة التي نشرتها ريما، حيث قالت فدا موسى: "سلميلي عليها وقوليلها إني بسلم عليها وبوسي عنيها"، فيما قالت سماح فضل: "الفن خلق إلكن وبس ببيت عاصي الرحباني نموذج لن يتكرر"، وقال بشير خوري: "في ماضي منيح.. بس مضى إنتِ مصرة توجعينا أكتر.. تركينا نجف، وما تذكرينا بالشي الحلو لأنو هوا بيروت ما بعرف اديش رح يرجع.. ولأنو هوا الإيام اللي ما بيركع.. ركعْ.. وحتى جبال الصوان ما فيها ولا نقطة مي ولا كسرة خبز بالكوخ الفقير.. بعد في هل إلكم حدا.. وهل الصورة المخلدي بهل المدى.. تفرحنا إي.. بس توجعنا أكتر نقيض الذل بوقفة العز، نقيض الأسود بلون التلج". 

وعلق مازن عواد: "ما شاء الله مرسي كتير رمروم على هل مفاجئة الرائعة محروسة ب عين الله"، وقال علي حاتم: "تقبر قلبي، لو دبل كل لبنان بضل فيروز باقة زهور باللون الأبيض والأحمر والأخضر"، وقال شوقي فارس: "كتريلنا من صور ايفون ريما عالقليلة صورة أسبوعية"، وقال محمد علي: "الله يحميها ويحميكن كلكن وشكرا عالصورة الحلوة والعزيزة"، وقالت جورجينا حنين: "فعلاً مفاجأة غير متوقّعة شو حلو نرجع نشوف الناس يلّي منحبّن ونعرف إنّن بخير بالرغم من كل الشر يلّي مستهدفُن.. فيروز الأيقونة الحلوة يلّي الرب حَب يهدينا اياها بهالزمن المليان شر.. الرب يعطيها الصحة ويخلّيلنا أياها"، وقالت هالة كيوان: "أحلى صبحية ومفاجأة.. شكرا كتير ريما والله يخليلنا فيروز ويعطيها الصحة ويطول عمرها.. سلميلنا عليها مع قبلات".

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