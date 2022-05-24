الثلاثاء 24 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تكشف حقيقة تعمد سائق «ميكروباص المنيا» السقوط فى الترعة

ميكروباص المنيا
ميكروباص المنيا
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أمرت النيابة العامة بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا لتسببه في موت وإصابة مستقلي حافلة كان يقودها بالمنيا، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه؛ لقيادته الحافلة بسرعة زائدة وهو متعاطٍ موادَّ مُخدِّرة، مما أدى لانحرافها وسقوطها في المياه، وقد أسفر الحادث حتى تاريخه عن وفاة ستة وإصابة خمسة من الركاب، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ والتحري جاريةً؛ للتأكد من خلو المياه من آخرين. 


وتلقت النيابة العامة بلاغًا من الشرطة مساء الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري بسقوط حافلة (ميكروباص) بترعة الإبراهيمية بقرية (البرجاية) بطريق مصر أسوان الزراعي بمحافظة المنيا، ووفاة وإصابة بعض مستقليها، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات متداولة حول الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، منها إشاعات حول سبب وقوعها تفيد تهديد قائد الحافلة الركاب بإسقاطها في المياه عمدًا إذا لم يسددوا إليه أجرة زائدة على التي دفعوها، فتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 

وكشفت تحريات الشرطة عدم صحة التهديد المشاع عنه، وأن الحافلة اصطدمت بجسم كوبري (البرجاية) وسقطت في المياه، عقب انحرافها واختلال عجلة القيادة من قائدها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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