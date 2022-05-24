3 خطوات تختار على أساسها طبيبك النفسى

عادة ما يذهب البعض إلى المعالج النفسى فى محاولة للخروج من ظروف صعبة يمرون بها، وتعد خطوة اختيار المعالج الصحيح أهم الخطوات فى رحلة العلاج، لذا فإن العديد من الباحثين ألفوا كتبًا فى هذا الشأن.

من بين هؤلاء الباحثين والمؤلفين بريان باتريس، المدير التنفيذى لمنظمة «Sad Girls Club» وهى منظمة غير ربحية معنية بإزالة الوصمة حول الصحة العقلية، والكاتب تايلور بلوسوم، معالج وممارس فى مجال الصحة العقلية، ومتخصص فى الاستشارات العلاجية الموجهة للأفراد والجماعات والشركات.

يوضح الباحثان فى مقال على موقع «ideas Ted» الأفكار الرئيسية التى يتم من خلالها اختيار المعالج النفسى الجيد، ويأتى فى مقدمتها اختياره بحسب «اللون» بمعنى إذا كنت من أصحاب البشرة السوداء أو البيضاء فيفضل أن يكون المعالج النفسى يمتلك بشرة من نفس اللون، وهذا الأمر يجعل العلاقة سهلة، كما يخلق جوًا من الود بينكما.

كما يفضل أن يسأل العملاء لأول مرة عن إطار العمل العلاجى الخاص بمعالجيهم والذى يتضمن فى الأساس رؤية ومنظور المعالج، وكيف يتعامل مع المشكلات التى تقابله، ويتم حلها بشكل أفضل، فهناك العديد من الأطر العلاجية المختلفة، من بينها التحليل النفسى والعلاج السلوكى المعرفى والعلاج المتمركز حول الشخص.

وهناك طريقة أخرى يمكن من خلالها معرفة نهج المعالج النفسى، وهى سؤاله بشكل مباشر: «كيف يمكنك العلاج؟»، ستخبرك إجاباته بالطريقة التى سيتم التعامل بها معك، وعلى سبيل المثال إذا كان المعالج النفسى يركز على الإنسان، فستجده طوال الوقت يريد معرفة جوانب حياتك، وهى خطته العلاجية التى يتعامل بها. قد يسألك المعالج عن سلوكك المعرفى، الذى يتضمن أفكارك والسلوكيات التى تتماشى معها، بينما يرغب معالج التحليل النفسى فى استكشاف «كيف نشأت؟.. وكيف تشعر؟.. وما يؤثر عليك الآن؟».

اسأل المعالج أيضًا عن نوع الواجب المنزلى الذى يصفه للعملاء عادة بعد خروجهم من عيادته.. وكذلك عن الأنشطة التى يودون ممارستها، وعليك أن تعلم أن العديد من المعالجين يدمجون العلاج بالفن أو العلاج بالحركة أو الصوت أو الشفاه أو التأمل.

عليك أن تتوقع أن يتم سؤالك عن تجاربك السابقة مع العلاج، أحد الأسئلة الأولى التى سيطرحها المعالج عند مقابلة عميل جديد هو: «هل خضعت للعلاج من قبل؟».. إذا كانت إجابتك نعم، فسيكون السؤال التالى عادةً هو «ما الذى نجحت فى تحقيقه، وما الذى لم تنجح؟».. وإذا كانت إجابتك بالنفى فيجب أن يكون السؤال التالى: «ما هدفك من هذه المساحة؟».

وقبل أن تذهب إلى جلستك الأولى مع المعالج النفسى فكر فى الطريقة التى سترد بها، لأن الطريقة التى تجيب بها عن هذه الأسئلة ستكون مفيدة للغاية لك وللمعالج أيضًا.

إذا لم تكن قد ذهبت إلى معالج نفسى من قبل، فإليك كيفية اكتشاف النوع المناسب لك من الأشخاص، إحدى طرق تقييم ما إذا كان المعالج مناسبًا لك هى التفكير فى الشخص الذى تطلب المساعدة منه عادة فى حياتك، سواء كان ذلك شقيقًا أو والدًا أو صديقًا مقربًا، ماذا عن تلك العلاقة؟.

يحتاج بعض الأشخاص فقط إلى الترويح عن النفس ويريد البعض الآخر «معرفة ما يمكنهم فعله بعد ذلك»، والنوع الثالث يريد مزيجًا من الاثنين معًا.. إذا كنت تعرف بالفعل «مَن أنت وما الذى تحتاجه حقًا»، فيمكنك معرفة المعالج الذى تبحث عنه.

عليك أن تمنح نفسك ٦ جلسات على الأقل لتعرف إذا كان المعالج النفسى مفيدًا لك أم لا، ففى الولايات المتحدة يُمنح للمعالجين فرصة للتوصل إلى التشخيص الجيد، وهى فترة جيدة تقضيها مع المعالج، للتأكد من صحة اختيارك من عدمه.