الإعدام لـ 3 متهمين قتلوا عاملا ومثلوا بجثته لسرقته في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم بإعدام 3 متهمين عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامهم بقتل عامل بقرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر بعد استدراجه والتخلص منه رميًا بالرصاص من أجل سرقته بالإكراه والتمثيل بجثته.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي قاسم رئيس الدائرة، وعضوية كل من المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين الكناني، وأمانة سر أحمد جمال وشعبان شمس في القضية رقم 13930 لسنة 2021 جنايات مركز ميت غمر والمقيدة برقم 1838 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال كل من "محمد.أ.م"، وشهرته "السمكري" ، 36 عاما ،مقيم قرية أبو خالد مركز ميت غمر ، و"أحمد.م.ا"، وشهرته "الزغبي"، 19 عاما، عاطل ومقيم قرية جصفا، و"مصطفى.م.م"، هارب الي محكمة الجنايات المختصة لأنهم في يوم 29/6/2021 قتلوا المجني عليه "محمد خالد جوده" ، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتله فأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندفيتين آليتين وبندقية خرطوش" وأداة "رباط" ونسجوا له الحيلة فانطلت عليه وقصدوا بصورتهم الي المكان الذي تمكنوا من اقتياده اليه وما أن ظفروا به فكبلوا أيديه وسدد الثاني خزينة السلاح برأسه وجسده غير مرة وأطلق الأول أعيرة نارية تجاهه ثم قاموا بالتنكيل به.

وتقدمت تلك الجناية جناية أخرى في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة بأن خطفوا بالتحايل المجني عليه ونسجوا خيوط الحيلة وما أن انطلت عليه فتمكنوا من إقتياده الي المكان القابعين له فيه فأقصوه بعيدا عن ذويه حيث أتجهت إرادتهم وكان ذلك ليتمموا الجريمة محل الاتهام الأول وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت التحريات السرية التي أجراها الرائد عبدالحميد الشورى، رئيس مباحث مركز ميت غمر في ذلك الوقت، أنه على أثر خلافات مادية بين المجني علية والمتهمين فقاموا بالإتفاق فيما بينهم علي استدراج المجني علية لإزهاق روحة ونفاذا لمخططهم اعدوا أسلحة نارية وتمكنوا من نسج خيوط الحيلة للمجني عليه وما أن أنطلت عليه فتمكنوا من إقصاءه حيث رغبوا وسدد المتهم الثاني خزينة السلاح الناري برأسه وجسده غير مرة وعاجله الأول بعيار ناري من بندقية خرطوش فاستقرت بالساق اليمنى حال قيام الثالث بإطلاق الأعيرة النارية لإرهابه وحملوه على هيئته وقصدوا أحد الطرق العامة بقرية جصفا وألقوا بجسده وما أن شعر به قاطني ذلك المكان فتبادلوا إطلاق النيران لإرهابهم وفرض السطوة عليهم والتنكيل بالمجني علية على مرأي ومسمع من المواطنين.