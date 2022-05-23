إخماد حريق اندلع بمخلفات داخل «منور» عقار بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق اندلع داخل مخلفات بمنور عقار بالجيزة، وتم إخطار اللواء علاء فاروق، مُساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بتصاعد أدخنة كثيفة، تتبعها ألسنة اللهب من داخل مخلفات مُلقاة بمنور عقار بالجيزة.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني، مدعومة بسيارتي إطفاء، بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وبإجراء التحريات، تبين أن الحريق وقع بشارع سكة ناصر بميدان الجيزة، بجوار مدرسة الجيزة الإعدادية.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق؛ لمنع امتداد النيران إلى بقية المجاورات، وحاصرت مصدر النيران وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.