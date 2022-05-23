إحالة أوراق متهمين بقتل شخص فى المنوفية إلى فضيلة المفتى

أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بإحالة أوراق متهمين بقتل مواطن إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي، في واقعة قتل بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وقضت محكمة جنايات شبين الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيري، رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسي، والمستشار أحمد سعيد الحوفي، وسكرتارية سعيد أبو صالح، في القضية رقم 10166 لسنة 2021 جنايات مركز قويسنا، والمقيدة برقم 1472 لسنة 2021 كلة شبين الكوم، بإحالة أوراق كل من "ياسر. ا. ع" ميت برة قويسنا، و"محمد. هـ. م." قويسنا البلد مركز قويسنا، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي.

وترجع تفاصيل الواقعة لقيام المتهمين بقتل "عبدالله. م. ف" مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتّا النية وعقدا العزم لقتله، عن طريق إعداد سلاح ناري بندقية خرطوش، وتوجها بدراجة نارية قيادة المتهم الثاني للمحّل الذي أيقنا مرور المجني عليه، فما إن ظفرا به إلا وباغته الأول بطلقة بالصدر، وعند محاولة المجنى عليه الفرار باغته بطلقة ثانية أودت بحياته.