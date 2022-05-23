محاكمة مسئولة بوزارة المالية وشقيقها لاستيلائهما على 24 مليون جنيه

تعقد محكمة جنايات الجيزة، اليوم، جلسة لمحاكمة مسئولة بوزارة المالية، ومدير الوحدة الحسابية بمديرية أوقاف 6 أكتوبر؛ وذلك على خلفية اتهامها بالاستيلاء على 24 مليون جنيه، من خلال مخطط وضعته بمشاركة شقيقها.

المتهمان في القضية هما، مندوب وزارة المالية، ومدير الوحدة الحسابية السابقة بمديرية أوقاف 6 أكتوبر، وشقيقها، ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الأولى المسئولة بوزارة المالية، تُهم استغلال صفتها كموظفة عامة، لتسهيل لغيرها الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن سهلت لشقيقها المتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ نحو 24 مليون جنيه، والمملوك لوزارة الأوقاف المصرية.

وكان ذلك حيلة بأن أصدرت لصالح المتهم الثاني 43 شيكًا من حساب جهة عملها بإجمالي المبلغ المستولى عليه رغم كونه غير مستحق له، ووقعت عليها بتوقيعها المعتمد لدى البنك بصفتها صاحبة التوقيع الثاني، وتمكنت من تحصيل قيمتها وإضافتها إلى حساباته.

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وذلك أنها في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويرًا في محررات رسمية هي الشيكات الحكومية الصادرة من البنك المركزي المصري والمسحوبة على حساب مديرية أوقاف 6 أكتوبر بالبنك الأهلي المصري فرع المنطقة الصناعية.



