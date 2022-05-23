الإثنين 23 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة مسئولة بوزارة المالية وشقيقها لاستيلائهما على 24 مليون جنيه

محكمة
محكمة
ads

تعقد محكمة جنايات الجيزة، اليوم، جلسة لمحاكمة مسئولة بوزارة المالية، ومدير الوحدة الحسابية بمديرية أوقاف 6 أكتوبر؛ وذلك على خلفية اتهامها بالاستيلاء على 24 مليون جنيه، من خلال مخطط وضعته بمشاركة شقيقها.

المتهمان في القضية هما، مندوب وزارة المالية، ومدير الوحدة الحسابية السابقة بمديرية أوقاف 6 أكتوبر، وشقيقها، ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الأولى المسئولة بوزارة المالية، تُهم استغلال صفتها كموظفة عامة، لتسهيل لغيرها الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن سهلت لشقيقها المتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ نحو 24 مليون جنيه، والمملوك لوزارة الأوقاف المصرية.

وكان ذلك حيلة بأن أصدرت لصالح المتهم الثاني 43 شيكًا من حساب جهة عملها بإجمالي المبلغ المستولى عليه رغم كونه غير مستحق له، ووقعت عليها بتوقيعها المعتمد لدى البنك بصفتها صاحبة التوقيع الثاني، وتمكنت من تحصيل قيمتها وإضافتها إلى حساباته.

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وذلك أنها في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويرًا في محررات رسمية هي الشيكات الحكومية الصادرة من البنك المركزي المصري والمسحوبة على حساب مديرية أوقاف 6 أكتوبر بالبنك الأهلي المصري فرع المنطقة الصناعية.


 

جنايات الجيزة وزارة المالية وقاف 6 أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: 15 سؤالًا حول سيادة الرئيس

الأكثر قراءة

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

الآن موقع دعم مصر التموين لتسجيل رقم هاتف محمول 2022

أولى اعدادي| نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2022

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

موقع الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 23-5-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

«درس خصوصى» لبعض السياسيين

ماجد حبته

الشدياق الأفّاق نموذجًا

عبدالوهاب داود

بلاها «باريس سان جيرمان» يا صلاح

جمال-أسعد

الإخوان والحوار الوطنى

مؤمن المحمدي

مين السفن ومين الرياح؟

لواء. محسن الفحام

نريده حوارًا موضوعيًا

لواء.حمدى البطران

التحريض على الإرهاب

حسين دعسة

حرب الجوع فى الساحل الإفريقى.. نتائج حروب وأزمات الأمم

صور

مهرجان طبول من أجل السلام بالقلعة

إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام إسرائيلى: القوات الأمنية ترفع جهزيتها خلال مسيرة الأعلام تجنبا لـ«حارس الأسوار 2»

عضو الكنيست العربية تتراجع عن استقالتها من الائتلاف الحاكم

«زعبى» تتراجع عن استقالتها من الكنيست.. هل انتهت أزمة الحكومة الإسرائيلية؟