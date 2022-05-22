دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى الإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الأحد، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القصاصين، من إخماد حريق شب بمزرعة دواجن، بدون أي خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق فى مزرعة دواجن بمركز ومدينة القصاصين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع برئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، كما انتقلت إلى مكان الحريق سيارات الإسعاف.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القصاصين من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية ودلت التحريات الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى.

تحرر المحضر اللازم بالحريق وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.