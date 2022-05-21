الأحد 22 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اجتماعات مكثفة للجان مجلس النواب على مدار الأسبوع الجارى

مجلس النواب
مجلس النواب
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تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها، على مدار الأسبوع الجاري، وذلك عقب جلسات مجلس النواب، المقرر انعقادها على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

حيث تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا لها غدا الأحد، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، بشأن الإجراءات التي قامت بها كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم "رقم 79 لسنة 1975" وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد.
وتعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأحد لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية وبعض الهيئات والجهات التابعة لها، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية‬‬‬‬‬‬‬ ومعهد الخدمات المالية والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.
كما تناقش اللجنة، الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة التعاون الدولي للعام المالي 2022 /2023، بحضور ممثلي الوزارة.
وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها للعام المالي 2022 /2023.
كما تعقد لجنة الشئون الإفريقية اجتماعا غدا الأحد لمتابعة خطة عمل وزارة الأوقاف، وما تم إنجازه من توصيات اللجنة في دور الانعقاد السابق فيما يخص الشأن الإفريقي.
كما تجتمع لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: عاطف ناصر، عبدالله أحمد عبدالله، بشأن إقامة مجمع تعليم أساسي بقليوب البلد على قطعة أرض تابعة للإدارة الزراعية- مركز قليوب- محافظة القليوبية، إلى جانب اقتراحين برغبة مقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي، الأول: بشأن إقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية شطب ناحية موشا على قطعة أرض مستغنى عنها بموضوع عبدالرحمن بك نمرة 34- محافظة أسيوط، والثاني: بشأن إقامة مدرسة بقرية درنكة على أرض أملاك دولة مجاورة للمعهد الأزهري- محافظة أسيوط.
كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة رفع صرف صحي وموافقة الهيئة العامة للطرق والكباري على إقامتها على نفس خط تنظيم المباني المجاورة بالضلع الغربي، إنشاء مدرسة إعدادي ووحدة صحية بعزبة الأهالي على أرض أملاك دولة بمجلس مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن بناء مدرسة الفقهاء القبلية للثانوي- مركز سيدي سالم- محافظة كفر الشيخ.
كما تناقش اللجنة الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبة زينب السلايمى، الأول: بشأن إنشاء جناح مدرسة إسنا الرسمية لغات- مركز إسنا- محافظة الأقصر، والثاني: بشأن إنشاء مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمركز إسنا- محافظة الأقصر.
كذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مدرسة الغراء للتعليم الأساسي، ورفع كفاءة مدرستي الشلان الابتدائية والخروبة الابتدائية، وإعادة بناء مدرستي الكوزة للتعليم الأساسي، العبيدات الابتدائية- مركز الشيخ زويد- محافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الواسطى- مركز الفتح- محافظة أسيوط.

محافظة القليوبية وزير القوى العاملة وزارة المالية مجلس النواب وزارة الداخلية القوى العاملة وزارة قطاع الأعمال

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