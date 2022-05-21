حريق داخل مشتل فى شارع السويس بالهرم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، من إخماد حريق اندلع داخل مشتل بالهرم.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مشتل بالهرم.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وتبين بإجراء التحريات، أن الحريق وقع داخل مشتل بشارع السويس من شارع يحي شاهين من ش ترسا – التعاون – الهرم.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي العقارات، المجاورة ومحاصر مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.