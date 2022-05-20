الجمعة 20 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب ميكروباص بـ13 راكبًا في طوخ

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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انقلب ميكروباص على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، باتجاه القاهرة، أمام دندنا، دائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية.

أسفر الحادث عن إصابة 13 مواطنًا نُقِلوا إلى مستشفى بنها التعليمي. ورفع رجال المرور السيارة من الطريق لفتح الحركة المرورية أمام المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغ إلى عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، باتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 13 مواطنًا.

انتقل رجال المرور والأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص القاهرة اصابة 13 شخص مدير أمن القليوبية اللواء غالب مصطفى

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لا للتصالح مع الفساد

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