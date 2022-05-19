الخميس 19 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مطعون في حلوان

جثة
جثة
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب، مصاب بطعنة نافذة في البطن، وملقى في الشارع بمنطقة العزبة القبلية دائرة قسم شرطة حلوان.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة شاب ملقاة بالشارع.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مصاب بطعنة نافذة في البطن، ويرتدي ملابسه بالكامل، وبتفتيشه لم يعثر على أي مستندات، وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبتكثيف التحريات تبين أن الضحية يدعى "محمد ح"، فى العقد الثالث من العمر.

ورصدت كاميرات المراقبة بمحيط الحادث الضحية حال محاولته الهروب والركض وهو مصاب، عقب طعنه على يد أحد الأشخاص.

وتبين من التحريات الأولية عن قيام شاب مسجل خطر يدعى "ع"، بائع مخدرات بقتل الضحية أثناء محاولة سرقته بالإكراه، وأن الضحية مدمن لمادة الهيروين المخدرة وكان في طريقه لشراء مخدرات واعترضه الجاني وحاول سرقته بالإكراه، وقام الضحية بمقاومته فطعنه بمطواة كانت بحوزته.

وجار تكثيف الجهود والتحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

الأجهزة الأمنية القاهرة غموض جثة شاب حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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