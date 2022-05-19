الخميس 19 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رسمياً.. افتتاح أحدث فروع "أبو عوف" في جيت واي مول الرحاب

جريدة الدستور
ads

تم رسمياً افتتاح أحدث فروع "أبو عوف" فى جيت واي مول الرحاب ، أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى . ويعد فرع جيت واي مول هو الفرع الثالث لـ "أبو عوف" في مدينة الرحاب ، حيث يتواجد فرعين لـ "أبو عوف" في كل من أفينيو الرحاب ومنطقة الـ "الايست كورت" بجوار السوق الشرقي .

ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار الاتفاقية التي وقعتها مجموعة طلعت مصطفى مع شركة AUF - الشركة المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف" – لافتتاح 6 أفرع جديدة في مراكز التسوق التابعة لمجموعة طلعت مصطفى ، بواقع 3 أفرع في مراكز التسوق المختلفة بمدينة الرحاب ، والثلاثة أفرع الأخرى في مراكز التسوق المختلفة بمدينتي .

وتعد "أبو عوف" العلامة التجارية الأكبر والأوسع انتشاراً في مجال الصناعات الغذائية بمصر ، إذ تتمع بخبرة ممتدة لأكثر من 40 عام فى مجال صناعة القهوة والمكسرات والأطعمة الغذائية الخفيفة. وتُباع منتجات "أبو عوف" في فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية . وساعد النجاح المحلي الكبير وقوة العلامة التجارية "أبو عوف" على التوسع الخارجي للشركة وافتتاح فروع جديدة في دول المنطقة ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وليبيا. كما تصدر شركة "أبو عوف" منتجاتها لعدد من الدول الاوروبية مثل إنجلترا وبلجيكا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد جيت واي مول الرحاب أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى، ويقع في موقع استراتيجي في مدينة الرحاب، وسيكون وجهة تجارية جديدة لكل من سكان الرحاب والمناطق المجاورة.  ومن المتوقع أن يوفر خدمات ترفيهية متكاملة ، بالاضافة إلى خدمات تجارية وإدارية وطبية شاملة لسكان المدينة .

طلعت مصطفى الرحاب جيت واي مول أبو عوف

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

دعم مصر الرسمي.. تحديث بيانات بطاقة التموين ٢٠٢٢ و تسجيل رقم الهاتف

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

كيفية تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

ماجد حبته

مهرجان كان.. الذى كان!

جلال حمام

فريدمان يحذر من وقوع واشنطن فى حب أوكرانيا

د. القس صفوت البياضى

معالم تاريخية مصرية وضرورة إعلامها

مدحت بشاى

فى وداع «صلاح منتصر»

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"فرقة النور".. أوركسترا إسرائيلية تغني كلاسيكيات عربية: حلمنا يتحقق

رويترز: انطلاق صافرات الإنذار إثر هجوم صاروخى فى إسرائيل

الجيش الإسرائيلى: خطأ فى تعريف الأهداف سبب الإنذار فى الجليل الأعلى