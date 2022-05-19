رسمياً.. افتتاح أحدث فروع "أبو عوف" في جيت واي مول الرحاب

تم رسمياً افتتاح أحدث فروع "أبو عوف" فى جيت واي مول الرحاب ، أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى . ويعد فرع جيت واي مول هو الفرع الثالث لـ "أبو عوف" في مدينة الرحاب ، حيث يتواجد فرعين لـ "أبو عوف" في كل من أفينيو الرحاب ومنطقة الـ "الايست كورت" بجوار السوق الشرقي .

ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار الاتفاقية التي وقعتها مجموعة طلعت مصطفى مع شركة AUF - الشركة المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف" – لافتتاح 6 أفرع جديدة في مراكز التسوق التابعة لمجموعة طلعت مصطفى ، بواقع 3 أفرع في مراكز التسوق المختلفة بمدينة الرحاب ، والثلاثة أفرع الأخرى في مراكز التسوق المختلفة بمدينتي .

وتعد "أبو عوف" العلامة التجارية الأكبر والأوسع انتشاراً في مجال الصناعات الغذائية بمصر ، إذ تتمع بخبرة ممتدة لأكثر من 40 عام فى مجال صناعة القهوة والمكسرات والأطعمة الغذائية الخفيفة. وتُباع منتجات "أبو عوف" في فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية . وساعد النجاح المحلي الكبير وقوة العلامة التجارية "أبو عوف" على التوسع الخارجي للشركة وافتتاح فروع جديدة في دول المنطقة ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وليبيا. كما تصدر شركة "أبو عوف" منتجاتها لعدد من الدول الاوروبية مثل إنجلترا وبلجيكا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد جيت واي مول الرحاب أحدث المراكز التجارية ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى، ويقع في موقع استراتيجي في مدينة الرحاب، وسيكون وجهة تجارية جديدة لكل من سكان الرحاب والمناطق المجاورة. ومن المتوقع أن يوفر خدمات ترفيهية متكاملة ، بالاضافة إلى خدمات تجارية وإدارية وطبية شاملة لسكان المدينة .