الخميس 19 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على لص سرقة منازل التجمع الخامس

لص
لص
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تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على لص لقيامه بسرقة المنازل  بأسلوب "التسلق وكسر الباب" بالجمع الخامس.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه الشروع فى سرقة الفيلا سكنه عن طريق "التسلق وكسر باب بدروم الفيلا".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول مجهول المصدر)، وبمواجهته أقر بشروعه في سرقة الفيلا محل سكن المُبلغ بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، إلا أنه عقب دخوله أستشعر تواجد مالك الفيلا، فلاذ بالفرار، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، كما إعترف بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبالغ المالية والمسروقات المستولى عليها)، كما أضاف بشرائه الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع السرقة، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجراءات قسم شرطة مديرية أمن حادث فيلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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