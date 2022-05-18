الأربعاء 18 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على رضيع حديث الولادة داخل مقابر فى قنا

رضيع
رضيع
ads

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز قفط، اليوم الأربعاء، على طفل رضيع حديث الولادة ومجهول النسب،  داخل مقابر مركز قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على طفل "لقيط" حديث الولادة عمره أيام، يرتدي ملابس بيضاء بجوار كولدير مياه داخل مقابر مركز قفط بنجع الحجيري.

تم نقل الطفل إلى مستشفى قفط التعليمي للاطمئنان على حالته الصحية وجارٍ تكثيف التحريات لمعرفة هوية الطفل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 بعد تفعيله رسميًا

رابط تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانًا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس فقط

دعم مصر الرسمي.. تحديث بيانات بطاقة التموين ٢٠٢٢ و تسجيل رقم الهاتف

كيفية تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين (صور)

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تفكيك قبة الصخرة!

د هند جاد

41 أول صفحة على الشمال: فصل المستريح

محمد العسيري

جزيرة السكر في صحراء المنيا

خالد عكاشة

ملامح التطرف العنيف فى الشوارع الأمريكية

ماجد حبته

مهرجان كان.. الذى كان!

جلال حمام

فريدمان يحذر من وقوع واشنطن فى حب أوكرانيا

د. القس صفوت البياضى

معالم تاريخية مصرية وضرورة إعلامها

مدحت بشاى

فى وداع «صلاح منتصر»

صور

مباراة تعادل الأهلى والبنك الأهلى

بدر بانون يحضر مباراة الأهلى والبنك فى الدورى

مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الاحتلال» يقتحم جامعة فلسطينية ويطلق الرصاص على مدرسة بالضفة الغربية

فلسطين تحذر من اقتحامات الاحتلال المستمرة وأثارها على السلام بالمنطقة