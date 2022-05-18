العثور على رضيع حديث الولادة داخل مقابر فى قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز قفط، اليوم الأربعاء، على طفل رضيع حديث الولادة ومجهول النسب، داخل مقابر مركز قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على طفل "لقيط" حديث الولادة عمره أيام، يرتدي ملابس بيضاء بجوار كولدير مياه داخل مقابر مركز قفط بنجع الحجيري.

تم نقل الطفل إلى مستشفى قفط التعليمي للاطمئنان على حالته الصحية وجارٍ تكثيف التحريات لمعرفة هوية الطفل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.