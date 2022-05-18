الأربعاء 18 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص إثر انقلاب دراجة نارية في أبو منقار بالوادي الجديد

جثة
جثة
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لقى شخص مصرعه في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، حيث تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبيَّن انقلاب دراجة نارية بالطريق الواصل بين قرية "أبو منقار" ومدينة الفرافرة، أسفر عن مصرع أحمد الطيب أحمد حماد 46 عامًا، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادثة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

حادث مرورى مركز الفرافرة الوادي الجديد

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