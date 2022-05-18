الأربعاء 18 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لعاطل قتل صديقه ثم أحرق جثته فى بنها لسرقة سيارته

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة في القضية رقم 19610 لسنة 2012 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1901 لسنة 2012 كلى شمال بنها، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لعاطل، لاتهامه بمعاونة 4 آخرين صدر حكم سابق بحقهم، بقتل "أحمد م ع" وإشعال النيران بجثته، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19610 لسنة 2012 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1901 لسنة 2012 كلى شمال بنها، أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، حيث استدرجه المتهم الأول لإحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة بنها، وما إن ظفر به المتهم الثاني حتي عاجله بضربه بشومة على رأسه أفقدته توازنه، ثم نقلوه لإحدى الحظائر، وسكبوا علي ملابسه مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، وأشعلوا النار بجسده.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين فى ذات الزمان والمكان سرقوا الدراجة البخارية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بطريق الإكراه، كما أشعلوا النيران بالمخزن المملوك للمجنى عليه "جمال م ع"، وغير المعد للسكن بأن سكبوا مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، ثم أوصلوا مصدرا حراريا سريع الاشتعال فشب الحريق علي النحو المبين بالتحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة شاب متفحمة بدائرة مركز شرطة بنها، وعلى الفور انتقلت لمكان الواقعة، وجرى إخطار مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحثى وتوصل إلي أن وراء الواقعة 5 متهمين، جرى ضبط ثلاثة منهم وتقديمهم للمحاكمة وصدرت بحقهم أحكام جنائية، فيما تم ضبط المتهم الخامس الحالي وتقديمه للمحاكمة.

جنايات بنها شمال بنها امن القليوبية

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