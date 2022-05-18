الأربعاء 18 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريقين في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريقين بحوشين، منفصلين بمركزي طما شمالي محافظة سوهاج، وجرجا جنوب سوهاج، وامتدا لحوشين أخرين.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بحوش دائرة مركز طما.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو مروان ا- 52 سنة- حاصل على معهد فني تجاري، وإمتد لحوش مجاور ملك المدعو مصطفى م ا - 34 سنة- حاصل على بكالوريوس تربية- ويقيمان بذات الناحية.

وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات بشرية، وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

كما تبلغ بنشوب حريق بحوش دائرة مركز جرجا، وتبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو محمود س و ا- 40 سنة- عامل، وامتد لحوش مجاور ملك المدعو كرم خ س س س- 24 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية.

وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضافا بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

الحماية المدنية أمن سوهاج طما

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