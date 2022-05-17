الثلاثاء 17 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالقاهرة

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، عاملا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة، وذلك قبل ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة شبرا مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة شبرا تفيد قيام مسجل خطر تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج الأقراص المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة شبرا وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده فى أحد شوارع المنطقة، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل توزيعها على عملائه في المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

محكمة جنايات عامل السجن المشدد 5 سنوات الأقراص قسم شرطة شبرا

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