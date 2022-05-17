التحريات تكشف تفاصيل تورط نجل برلماني في قتل عامل قمامة بالجيزة

كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بالجيزة في واقعة وفاة عامل جمع قمامة بمنطقة بولاق الدكرور أن نجل عضو مجلس النواب "م.ا" بالجيزة فقد ‏الهاتف المحمول بمكان جمع القمامة، فتوجه رفقة نجل عمه، إلى أحد الأكشاك بالمنطقة التي فَقدَ بها هاتفه، وذلك لمشاهدة كاميرات المراقبة.

بعد مشاهدة كاميرات المراقبة، تبين حصول عامل جمع القمامة على الهاتف، واعتدى أصحاب الواقعة، سالفو الذكر، عليه بالضرب، حتى لقي مصرعه.

وتمكنت إدارة البحث من ضبط المتهمين وباستكمال الفحص تبين وجود نجل عضو النواب والاثنينِ الآخرينِ بمكان الواقعة، وشروع أصحاب الواقعة في التعدي على عامل جمع القمامة، وجاري عرضهم على النيابة.