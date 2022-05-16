الإثنين 16 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق اندلع فى عصارة عسل أسود بنجع حمادى

حريق
حريق
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نجحت قوات الحماية المدنية بقنا، فى السيطرة على حريق شب فى عصارة عسل أسود بنجع حمادى بمحافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مركز نجع حمادى يفيد باندلاع حريق فى عصارة عسل أسود بقرية أولاد نجم، دون وقوع أي إصابات.

وعلى الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بعدد من سيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق لمنع امتداده للمناطق المجاورة.

تبين أن الحريق التهم كميات من محصول قصب السكر المخزنة أمام العصارة، والتى كانت معدة لاستخدامها فى أعمال العصير، فضلاً عن كميات القش التى ساعدت فى اشتعال النيران.

قوات الحماية المدنية قنا حريق عصارة عسل أسود نجع حمادي

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