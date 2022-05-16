الإثنين 16 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل قضية مقتل «هايدى» ابنة كفر شكر إلى يونيو

محكمة
محكمة
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أجلت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، نظر قضية مقتل "هايدى"، ابنة قرية كفر عامر ورضوان بدائرة مركز شرطة كفر شكر، في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتلها وإلقاء جثتها بطريق شبرا بنها الحر بدائرة مركز شرطة بنها، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع والمدعى بالحق المدنى.

وكانت استمعت المحكمة بجلسة اليوم للطبيب الشرعى وناقشته بتفاصيل الواقعة، الذي أكد وجود شبهة جنائية بالواقعة، وأنه بفحص جثة المجنى عليها تبين وجود ضغط على العصب السمبساوى الخاص بالمجنى عليها، فحدث رد فعل عكسى ما أدى إلى توقف عضلة القلب ووفاتها على الفور، وعرض ذلك في تقرير على هيئة المحكمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين "عمر.غ "، "مصطفى. ب"، قام المتهم الأول بضرب المجني عليها إثر تواجدها معه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الجيزة، بأن قام بجذبها بقوة من يدها اليمني محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

وتمكن بذلك من اصطحابها لغرفة النوم، وما أن همت المجنى عليها مسرعة تجاه باب الغرفة محاولة الانصراف فاعترض طريقها بذراعه الأيمن فاصطدم رسغ يده اليمني بقوة بعنقها، فسقطت مغشيا عليها، مما أدى إلى توقف عضلة القلب بالفعل العصبي المنعكس على النحو المبين بالتحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

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