نواة.. 17 فرقة فى المحافظات أسهمت فى فتوى «تحريم الختان»

قال الفنان محمد على، إنه تم تكوين فرق «نواة» للمسرح المجتمعى فى ٢٠١٧، بشراكة بين فريق «زاد» للفنون ومؤسسة «اتجاه»، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف أن فكرة «نواة» بدأت فى عام ٢٠١٤، وكانت قائمة على التوعية بالقضايا السكانية، وفى ٢٠١٧ تم التعاون بين فريق «زاد» للفنون ومؤسسة «اتجاه» لتدشين مشروع بعنوان «مشتل زاد»، فكرته قائمة على تأسيس فرق مسرح مجتمعى لمناقشة القضايا السكانية.

وواصل: «بعد ذلك أطلقنا على المشروع اسم (نواة)، وانطلق من مدينة العاشر من رمضان فى الشرقية، وعلى مدار الـ٥ سنوات الماضية وصلنا إلى ١٧ فريقًا مسرحيًا تابعًا للمشروع فى ١٧ محافظة، منها: أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم وبنى سويف والوادى الجديد والجيزة والشرقية والمنوفية وكفرالشيخ ودمياط والبحر الأحمر.

وكشف عن تضمن المشروع ورشًا تدريبية تؤهل لكتابة موضوعات لعروض مسرحية تهدف إلى التوعية بعدة قضايا مجتمعة، منها: تنظيم الأسرة والتحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعى.

واختتم بقوله: «شباب تلك الفرق حققوا نجاحًا كبيرًا فى ظل استمرار المشروع وتمويله وتعاظم مردوده بصورة كبيرة، وهو ما ظهر عبر مساهمته فى إصدار فتوى من المؤسسات الدينية الرسمية بتجريم ختان الإناث، فضلًا عن دوره فى زيادة وعى الجمهور وإدراكه العديد من القضايا المجتمعية».